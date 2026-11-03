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Ausblick: NYAB Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
NYAB AB Registered Shs
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NYAB Registered wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,016 EUR je Aktie gegenüber 0,110 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 173,7 Millionen EUR, was einem Umsatz von 1,67 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,049 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 617,9 Millionen EUR, gegenüber 6,05 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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