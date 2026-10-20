Ausblick: Nyfosa Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

20.10.26 07:01 Uhr

Nyfosa Registered öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,12 SEK je Aktie gegenüber 1,38 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 851,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 891,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,98 SEK im Vergleich zu 2,45 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,39 Milliarden SEK, gegenüber 3,60 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net