DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.697 -0,5%Euro 1,1233 +0,2%Öl 110,0 +0,4%Gold 4.130 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Nyfosa Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nyfosa AB Registered shs
6.34 EUR -0.07 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen

Nyfosa Registered öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,12 SEK je Aktie gegenüber 1,38 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 851,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 891,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,98 SEK im Vergleich zu 2,45 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,39 Milliarden SEK, gegenüber 3,60 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Nyfosa Registered Aktie News

Werbung

Nyfosa Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nyfosa Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.