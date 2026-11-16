Ausblick: Oaktree Specialty Lending zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Oaktree Specialty Lending lässt sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oaktree Specialty Lending die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,338 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 16,95 Prozent auf 70,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 0,390 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 284,7 Millionen USD, gegenüber 299,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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