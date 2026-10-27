Ausblick: Oatly Group (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Oatly Group (spons ADRs) wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oatly Group (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,813 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,190 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Oatly Group (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 241,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 222,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,859 USD, gegenüber -5,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 961,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 867,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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