DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.245 -0,5%Euro 1,1161 -0,1%Öl 115,8 -0,0%Gold 4.000 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Oatly Group (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oatly Group AB (spons. ADRs)
10.40 EUR 0.05 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Oatly Group (spons ADRs) wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oatly Group (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,813 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,190 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Oatly Group (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 241,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 222,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,859 USD, gegenüber -5,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 961,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 867,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Oatly Group (spons. ADRs) Aktie News

Werbung

Oatly Group (spons. ADRs) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oatly Group (spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.