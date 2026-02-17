DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +3,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.601 +1,3%Euro1,1757 -0,2%Öl78,37 +8,1%Gold5.374 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Berkshire Hathaway-Bilanz verfehlt Erwartungen -- Paramount macht Warner Bros.-Übernahme offiziell - Mercedes-Benz im Fokus
Top News
OpenAI sichert sich Pentagon-Auftrag - Anthropic als Sicherheitsrisiko eingestuft OpenAI sichert sich Pentagon-Auftrag - Anthropic als Sicherheitsrisiko eingestuft
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

02.03.26 07:01 Uhr

Oculis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oculis für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,379 CHF vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,1 Millionen CHF für Oculis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,767 CHF je Aktie, gegenüber -2,410 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 0,8 Millionen CHF fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Oculis Holding AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung