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Ausblick: Oculis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oculis Holding AG
7.02 EUR -1.10 EUR -13.55 %
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Oculis wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oculis im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,403 CHF je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,400 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,2 Millionen CHF betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,538 CHF, gegenüber -2,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 0,8 Millionen CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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