DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,83 -1,8%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.460 -0,8%Euro 1,1229 +0,1%Öl 91,3 -1,3%Gold 4.123 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: ODDITY Tech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
ODDITY Tech
16.93 EUR -0.96 EUR -5.37 %
Charts | News | Analysen

ODDITY Tech wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass ODDITY Tech im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,280 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 140,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 147,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,464 USD im Vergleich zu 1,80 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 656,2 Millionen USD, gegenüber 809,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle ODDITY Tech Aktie News

Werbung

ODDITY Tech Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ODDITY Tech nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.