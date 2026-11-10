Ausblick: ODDITY Tech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

10.11.26 07:01 Uhr

ODDITY Tech wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass ODDITY Tech im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,280 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 140,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 147,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,464 USD im Vergleich zu 1,80 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 656,2 Millionen USD, gegenüber 809,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net