Ausblick: Ola Electric Mobility stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Ola Electric Mobility wird am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,992 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 49,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,970 INR je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,17 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 48,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,657 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -5,480 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 24,40 Milliarden INR, gegenüber 41,24 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ola Electric Mobility
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ola Electric Mobility
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent