Ausblick: Ola Electric Mobility stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ola Electric Mobility wird am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,992 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 49,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,970 INR je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,17 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 48,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,657 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -5,480 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 24,40 Milliarden INR, gegenüber 41,24 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net