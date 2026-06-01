DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 -1,2%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.791 -0,8%Euro1,1639 ±0,0%Öl94,18 -1,1%Gold4.517 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company
Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Ollies Bargain Outlet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

02.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
68,62 EUR -0,90 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ollies Bargain Outlet stellt am 03.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,872 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Ollies Bargain Outlet soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 662,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 576,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,00 Milliarden USD, gegenüber 2,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Ollies Bargain Outlet und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
23.05.2019Ollies Bargain Outlet BuyDougherty & Company LLC
30.08.2017Ollies Bargain Outlet OutperformRBC Capital Markets
29.03.2017Ollies Bargain Outlet OutperformRBC Capital Markets
08.12.2016Ollies Bargain Outlet OutperformRBC Capital Markets
14.10.2016Ollies Bargain Outlet BuyMKM Partners
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Ollies Bargain Outlet BuyDougherty & Company LLC
30.08.2017Ollies Bargain Outlet OutperformRBC Capital Markets
29.03.2017Ollies Bargain Outlet OutperformRBC Capital Markets
08.12.2016Ollies Bargain Outlet OutperformRBC Capital Markets
14.10.2016Ollies Bargain Outlet BuyMKM Partners
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen