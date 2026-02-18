DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +0,9%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.796 -0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl83,04 +1,3%Gold5.146 +1,1%
Ausblick: Omada Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

04.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Omada Health Incorporation Registered Shs
10,74 EUR 0,64 EUR 6,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Omada Health wird am 05.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,009 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 70,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 46,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omada Health einen Umsatz von 48,0 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,027 USD im Vergleich zu -0,850 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 253,9 Millionen USD, gegenüber 169,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

