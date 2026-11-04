Ausblick: Omada Health zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Omada Health wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,069 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Omada Health -0,060 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 25,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 85,7 Millionen USD gegenüber 68,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 338,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 260,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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