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Ausblick: Omeros öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Omeros Corp
16.35 EUR 0.40 EUR 2.51 %
Charts | News | Analysen

Omeros wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 37,3 Millionen USD für Omeros, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD, gegenüber -0,050 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 127,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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Omeros Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Omeros nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.05.19 Omeros Overweight Cantor Fitzgerald
12.07.18 Omeros Buy Seaport Global Securities
23.03.18 Omeros Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
05.03.18 Omeros Hold Needham & Company, LLC
08.11.17 Omeros Buy H.C. Wainwright & Co.

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