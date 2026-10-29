Ausblick: Omniab stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

29.10.26 07:01 Uhr

Omniab lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Omniab die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,127 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 55,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,361 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,570 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,7 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net