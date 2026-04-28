Ausblick: OMRON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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OMRON wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,747 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OMRON 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,57 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 5,42 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,26 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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