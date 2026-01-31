Ausblick: One 97 Communications legt Quartalsergebnis vor

One 97 Communications wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,08 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,470 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll One 97 Communications im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,70 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,23 INR je Aktie, gegenüber -10,350 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 82,31 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 67,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net