Ausblick: ONEOK legt Quartalsergebnis vor
ONEOK wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD gegenüber 1,49 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,54 Milliarden USD – ein Plus von 22,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ONEOK 8,63 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,77 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,42 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 42,78 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 33,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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