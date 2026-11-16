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Ausblick: OneWater Marine A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
OneWater Marine Inc Registered Shs -A-
9.36 USD -0.49 USD -4.97 %
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OneWater Marine A wird am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,047 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OneWater Marine A ein EPS von -6,900 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 429,0 Millionen USD gegenüber 460,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -7,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,78 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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