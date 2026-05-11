DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 -0,4%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.421 +0,4%Euro1,1641 +0,3%Öl98,44 -5,6%Gold4.556 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Sprung über 25.000 Punkte -- Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- Ölpreis im Fokus
Top News
Goldpreis: Positiver Wochenauftakt dank Dollar und Öl Goldpreis: Positiver Wochenauftakt dank Dollar und Öl
Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Ooma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ooma Inc
19,12 USD 0,25 USD 1,32%
Charts|News|Analysen

Ooma lässt sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ooma die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,319 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 22,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 79,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 65,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 322,8 Millionen USD, gegenüber 273,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Ooma Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ooma Inc

DatumRatingAnalyst
07.03.2018Ooma BuyB. Riley FBR, Inc.
11.03.2016Ooma BuyWunderlich
11.08.2015Ooma BuyWunderlich
DatumRatingAnalyst
07.03.2018Ooma BuyB. Riley FBR, Inc.
11.03.2016Ooma BuyWunderlich
11.08.2015Ooma BuyWunderlich
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ooma Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen