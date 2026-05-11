Ausblick: Ooma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ooma lässt sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ooma die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,319 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 22,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 79,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 65,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 322,8 Millionen USD, gegenüber 273,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net