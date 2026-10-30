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Ausblick: Oppein Home Group A legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Oppein Home Group Inc Registered Shs -A-
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Oppein Home Group A wird am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,730 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Oppein Home Group A 1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oppein Home Group A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 3,75 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,97 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,12 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,30 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,77 Milliarden CNY, gegenüber 17,13 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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