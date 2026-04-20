Ausblick: Oracle Financial Services Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oracle Financial Services Software lädt am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 80,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 74,15 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 20,38 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,16 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 288,80 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 274,27 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 75,80 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 68,47 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net