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Ausblick: Oracle Financial Services Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Financial Services Software Ltd
8.080,00 INR 84,70 INR 1,06%
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Oracle Financial Services Software lädt am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 80,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 74,15 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 20,38 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,16 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 288,80 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 274,27 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 75,80 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 68,47 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net

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