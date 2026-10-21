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Ausblick: Orchid Island Capital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orchid Island Capital Inc Registered Shs
4.38 EUR 0.16 EUR 3.79 %
Charts | News | Analysen

Orchid Island Capital lädt am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,288 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 45,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,530 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 73,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 108,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD im Vergleich zu 1,24 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 285,3 Millionen USD, gegenüber 407,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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