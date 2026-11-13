Ausblick: Orchid Pharma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Orchid Pharma veröffentlicht am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,50 INR aus. Im letzten Jahr hatte Orchid Pharma einen Verlust von -1,130 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 88,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,65 Milliarden INR gegenüber 1,94 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 11,50 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,66 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,43 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,30 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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