Ausblick: Orezone Gold legt Quartalsergebnis vor
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Orezone Gold wird am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,067 USD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 243,0 Millionen USD für Orezone Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 95,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,395 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,170 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 526,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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