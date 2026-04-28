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Ausblick: Organo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Organo Corp
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Organo lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 189,28 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Organo 221,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,75 Prozent auf 47,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 601,15 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 525,37 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 175,92 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 163,27 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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