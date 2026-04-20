Ausblick: Origin Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Origin Bancorp wird am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,896 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Origin Bancorp ein EPS von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 29,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 148,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 104,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,84 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 429,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 592,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net