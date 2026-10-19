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Ausblick: Orrstown Financial Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orrstown Financial Services Inc
36.00 EUR 0.80 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen

Orrstown Financial Services wird am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD gegenüber 1,13 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orrstown Financial Services in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 66,2 Millionen USD im Vergleich zu 90,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 259,9 Millionen USD, gegenüber 356,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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