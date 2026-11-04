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Ausblick: Orthex gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Orthex Oyj Registered Shs
3.90 EUR -0.22 EUR -5.34 %
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Orthex wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,113 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Orthex in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 24,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 23,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,331 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,380 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,5 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 87,2 Millionen EUR waren.

Redaktion Finanzen.net

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