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Ausblick: Oscar Health A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Oscar Health Inc Registered Shs -A-
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Oscar Health A gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,144 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oscar Health A noch -0,530 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,69 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 57,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,99 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie, gegenüber -1,690 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 18,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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