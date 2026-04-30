Ausblick: OSI Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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OSI Systems wird am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,54 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OSI Systems in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 449,2 Millionen USD im Vergleich zu 444,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,46 USD, gegenüber 8,71 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,84 Milliarden USD im Vergleich zu 1,71 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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