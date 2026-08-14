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Ausblick: OSI Systems präsentiert Quartalsergebnisse

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OSI Systems Inc.
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OSI Systems öffnet am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass OSI Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,03 USD je Aktie gewesen.

OSI Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 529,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 505,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,42 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 8,71 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
24.08.18 OSI Systems Buy B. Riley FBR
16.11.16 OSI Systems Buy Drexel Hamilton
21.06.16 OSI Systems Buy The Benchmark Company
28.04.16 OSI Systems Hold The Benchmark Company
13.04.16 OSI Systems Buy The Benchmark Company

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