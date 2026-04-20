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Ausblick: Otis Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued
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Otis Worldwide wird am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,896 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Otis Worldwide noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Otis Worldwide 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,50 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Otis Worldwide 3,35 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,25 USD aus. Im Vorjahr waren 3,50 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 15,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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