DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.245 -0,5%Euro 1,1161 -0,1%Öl 115,8 -0,0%Gold 4.000 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Otis Worldwide stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued
67.20 EUR 0.56 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Otis Worldwide wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD gegenüber 0,950 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,69 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Otis Worldwide für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,85 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD im Vergleich zu 3,50 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 15,27 Milliarden USD, gegenüber 14,43 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Otis Worldwide Aktie News

Werbung

Otis Worldwide Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Otis Worldwide nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.