Ausblick: Otis Worldwide stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Otis Worldwide wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD gegenüber 0,950 USD im Vorjahresquartal.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,69 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Otis Worldwide für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,85 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD im Vergleich zu 3,50 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 15,27 Milliarden USD, gegenüber 14,43 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
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