Ausblick: Our Bond verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Our Bond veröffentlicht am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -3,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -16,600 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Our Bond mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,26 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -16,800 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -44,600 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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