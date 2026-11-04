Ausblick: OUTFRONT Media zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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OUTFRONT Media öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,387 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 509,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 467,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,820 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,83 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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