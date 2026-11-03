Ausblick: Outset Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Outset Medical lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,690 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,000 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,69 Prozent auf 31,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,083 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 119,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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