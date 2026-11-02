Ausblick: PACS Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

02.11.26 07:01 Uhr

PACS Group wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,579 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,22 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,85 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,29 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net