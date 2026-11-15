Ausblick: PagSeguro Digital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PagSeguro Digital äußert sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,06 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PagSeguro Digital ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,19 Milliarden BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 902,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,40 BRL je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,93 Milliarden BRL, gegenüber 3,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net