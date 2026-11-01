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Ausblick: Palantir legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
167.00 EUR -6.30 EUR -3.64 %
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Palantir stellt am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Palantir im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,407 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 84,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Palantir für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,18 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD, gegenüber 0,630 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 32 Analysten auf durchschnittlich 8,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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