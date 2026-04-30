Ausblick: Palantir legt Quartalsergebnis vor

Palantir wird am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,277 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 246,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 23 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,54 Milliarden USD – ein Plus von 74,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 883,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 7,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net