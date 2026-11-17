Ausblick: Palo Alto Networks verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Palo Alto Networks äußert sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.
46 Analysten schätzen, dass Palo Alto Networks für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,972 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.
42 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,31 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 51 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,18 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,400 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 47 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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