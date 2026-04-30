Ausblick: Paramount Skydance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Paramount Skydance stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,149 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Paramount Skydance noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,12 Prozent auf 7,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Paramount Skydance noch 7,19 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,693 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,560 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 29,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,89 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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