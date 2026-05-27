Ausblick: Paratus Energy Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paratus Energy Services lädt am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,079 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 NOK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 69,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 428,5 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,474 USD im Vergleich zu 4,78 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 97,4 Millionen USD, gegenüber 1,59 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net