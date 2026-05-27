Ausblick: Paratus Energy Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Paratus Energy Services lädt am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,079 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 NOK je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 69,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 428,5 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,474 USD im Vergleich zu 4,78 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 97,4 Millionen USD, gegenüber 1,59 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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