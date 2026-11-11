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Ausblick: Park Dental Partners vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
Park Dental Partners Inc Registered Shs
18.80 EUR 0.30 EUR 1.62 %
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Park Dental Partners wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,300 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 58,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,730 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 64,6 Millionen USD gegenüber 61,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 258,1 Millionen USD im Vergleich zu 244,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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