Ausblick: Park Electrochemical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

07.10.26 07:01 Uhr

Park Electrochemical wird am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,160 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 85,3 Millionen USD, gegenüber 73,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net