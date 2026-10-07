DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.501 -0,4%Bitcoin 74.566 -2,0%Euro 1,1200 -0,5%Öl 100,2 -0,4%Gold 4.116 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Park Electrochemical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Park Electrochemical Corp Registered Shs
26.60 EUR 0.20 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen

Park Electrochemical wird am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,160 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 85,3 Millionen USD, gegenüber 73,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Park Electrochemical Aktie News

Werbung

Park Electrochemical Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Park Electrochemical nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.