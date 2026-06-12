Ausblick: Park24 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Park24 wird am 15.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Park24 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,33 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,150 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Park24 in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 97,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 96,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 145,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 93,28 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 405,22 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 406,17 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net