Ausblick: Pattern Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Pattern Group A lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pattern Group A noch ein Verlust pro Aktie von -1,270 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 854,0 Millionen USD – ein Plus von 33,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pattern Group A 639,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,609 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,890 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pattern Group A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pattern Group A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen