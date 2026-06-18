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Ausblick: Paychex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

23.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Paychex Inc.
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Paychex lädt am 24.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,31 USD. Dies würde einem Zuwachs von 59,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Paychex 0,820 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Paychex nach den Prognosen von 15 Analysten 1,60 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Milliarden USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,49 USD, gegenüber 4,58 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 6,51 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,57 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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22.12.2016Paychex UnderperformRBC Capital Markets
20.12.2016Paychex Equal WeightBarclays Capital
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27.03.2018Paychex HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.12.2015Paychex BuyArgus Research Company
07.04.2015Paychex BuyArgus Research Company
07.01.2015Paychex BuyArgus Research Company
13.10.2014Paychex BuyArgus Research Company
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20.12.2016Paychex Equal WeightBarclays Capital
09.09.2016Paychex NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
22.12.2014Paychex HoldDeutsche Bank AG
27.09.2012Paychex sector performRBC Capital Markets
25.09.2012Paychex neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.10.2017Paychex UnderperformRBC Capital Markets
22.12.2016Paychex SellCompass Point
22.12.2016Paychex UnderperformRBC Capital Markets
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01.10.2015Paychex UnderperformRBC Capital Markets

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