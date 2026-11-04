Ausblick: Payoneer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

04.11.26 07:01 Uhr

Payoneer lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Payoneer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,046 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 272,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 270,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,149 USD aus. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net