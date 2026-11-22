Ausblick: Pennantpark Investment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Pennantpark Investment wird am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,136 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pennantpark Investment in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 291,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 24,8 Millionen USD im Vergleich zu 6,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,539 USD, gegenüber 0,500 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 101,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 69,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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