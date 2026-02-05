Ausblick: Performance Food Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Performance Food Group wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,775 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,62 Prozent auf 16,17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,66 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 67,59 Milliarden USD, gegenüber 63,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net